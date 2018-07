Rechter veroordeelt gemeente voor taalinbreuk 03 juli 2018

02u52 0

Een Nederlandstalige rechter heeft de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe veroordeeld tot het betalen van een dwangsom van duizend euro per overtreding aks de gemeente de taalwetgeving voor haar gemeentelijk infoblad niet respecteert. Dat wordt in het Nederlands en het Frans verspreid, maar de inhoud zou niet dezelfde zijn. Volgens burgemeester Olivier Maingain (Défi) is de inhoud wel gelijk, met uitzondering van de culturele informatie. "De rechter heeft die gang van zaken mogelijk niet begrepen", reageert Maingain. De gemeente zal nu bekijken hoe het moet ingrijpen. In de zomermaanden verschijnt het gemeentelijk blad niet. (RDK)