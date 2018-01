Rechter verdubbelt straf voor ouders die kind mishandelden MOEDER EN STIEFVADER MOETEN 10 JAAR NAAR DE CEL WOUTER HERTOGS

20 januari 2018

02u33 0 Brussel De ouders die hun kind 15 uur in de kou lieten staan, hebben een veel zwaardere straf gekregen dan in eerste aanleg. Toen kreeg de moeder nog zes jaar cel en kwam de stiefvader weg met 5 jaar, waarvan de helft met uitstel. Véél te licht, oordeelde het hof van beroep in Brussel en veroordeelde hen tot 10 jaar cel. "Ze brachten het leven van de kinderen in gevaar", klonk het gisteren in het arrest.

De zesjarige zoon van het koppel moest op 26 december 2016 maar liefst 15 uur lang in de kou op het balkon staan. De twee hadden zelf de hulpdiensten gebeld met de melding dat de jongen een val had gemaakt. Maar bij aankomst in de flat in de Verbondstraat in Sint-Joost-ten-Node, stelden de ambulanciers vast dat het jongetje bewusteloos en onderkoeld was. Het was hen meteen duidelijk dat het kind ondervoed was en tekenen van mishandeling vertoonde. Hetzelfde gold voor zijn tweelingzusje. De reden van de 'straf'? De stiefvader had het jongetje in de keuken betrapt toen hij een pannenkoek wilde eten. Het kind werd 's ochtends om 5 uur in de kou op het balkon gezet en moest daar blijven tot 20 uur 's avonds. Tijdens het onderzoek werd ook duidelijk dat het lang niet de eerste keer was dat de kinderen zo zwaar gestraft werden. Zo moesten ze soms onder een ijskoude douche gaan staan, of krachttrainingen doen.





Milde straffen

Vorige zomer kwam het koppel nog zeer goed weg voor de correctionele rechtbank. Hoewel de rechter in zijn vonnis sprak over 'zeer ernstige feiten' kreeg de moeder slechts zes jaar cel. De stiefvader kwam weg met vijf jaar cel, waarvan de helft met uitstel. Opmerkelijk lichte straffen, aangezien het openbaar ministerie voor de moeder twaalf en voor de stiefvader tien jaar had gevorderd. Het was dus niet verwonderlijk dat het parket meteen beroep aantekende.





Met succes, want het hof van beroep schatte de feiten ernstig genoeg in om hun straf bijna te verdubbelen. Beiden kregen 10 jaar cel. "Het gaat hier om extreem zware feiten waarbij het leven van de kinderen zonder twijfel in gevaar gebracht werd", klonk het. Ook benadrukte de voorzitter de perverse en manipulatieve persoonlijkheid van de moeder.





Religieuze groepering

De 23-jarige man en 33-jarige vrouw, een Française, leerden elkaar via het internet kennen. Ze maakten beiden deel uit van een strenge katholieke groepering, en gaven toe hun kinderen wel vaker te straffen door hen onder een ijskoude douche te zetten, op te sluiten op het balkon of geen eten te geven. Stiefvader Charles D.F., zoon van een voormalig PS-schepen en een Brussels cdH-politicus. praatte in zijn verhoren de feiten nog goed. "Het is zo dat Jezus het wil", klonk het bij D.F., een ex-jeugdvoetballer van Antwerp F.C. De moeder zit sinds de feiten in voorhechtenis. Voor de stiefvader werd geen onmiddellijke aanhouding gevraagd. Hij zal binnenkort zijn aanmeldingsbrief voor de gevangenis in zijn brievenbus krijgen.