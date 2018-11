Rechter mild voor oplichter WHW

21 november 2018

17u27 0 Brussel Een 36-jarige Nederlander die enkele tientallen restaurants en hotels zou opgelicht hebben is veroordeeld tot 36 maanden cel, waarvan de helft met uitstel. Met de gegevens van gestolen kredietkaarten zou hij in die zaken verbleven en gegeten hebben, voor een totaal bedrag van 7.000 euro.

De 32-jarige Nederlander had op het internet voor 250 euro de gegevens van een aantal kredietkaarten aangekocht en zou daarmee in een 25-tal hotels en restaurants in en rond Brussel verblijven geboekt en maaltijden genuttigd hebben. Dat luxeleventje zou hij maandenlang volgehouden hebben, tot hij uiteindelijk in april 2018 werd opgepakt. Het parket vervolgde hem voor informaticafraude en oplichting. In Nederland bleek hij al veroordeeld te zijn voor gelijkaardige feiten.

Niet alle feiten

De verdediging verzette zich tegen die zware vordering. “Mijn cliënt geeft een deel van de feiten toe”, pleitte meester Boris Reynaerts. “Hij heeft als kermiskramer verschillende malen in België verbleven en heeft toen die kredietkaartgegevens gebruikt om gratis te kunnen overnachten en eten. Maar hij is niet verantwoordelijk voor alle feiten waarvoor hij terechtstaat. Een deel van die feiten zijn gebeurd toen hij maandenlang in de Dominicaanse Republiek verbleef. Het is perfect mogelijk dat iemand anders diezelfde gegevens heeft aangekocht en ze ook gebruikt heeft voor oplichtingspraktijken.” Dat argument vond slechts weinig gehoor bij de rechtbank, die het overgrote deel van de feiten bewezen verklaarde en de man slechts voor enkele feiten vrijsprak. De rechtbank toonde zich wel milder dan het parket gevraagd had en legde een celstraf van 36 maanden op, waarvan de helft met uitstel.