Recensie: Bruneau by Maxime Maziers Freya De Coster

05 december 2018

18u36 0

Chef-kok Maxime Maziers (29) nam in juni het geprezen restaurant van Jean-Pierre Bruneau aan de Basiliek van Koekelberg over, maar drukt nu al zijn eigen gastronomische stempel op het sterrenrestaurant.

Maziers houdt zijn voormalige leermeester Bruneau in ere, niet door enkel de naam van het restaurant onveranderd te laten, maar ook enkele seizoenklassieker van de gerenommeerde kok op het menu te behouden. Zelf vult hij de menu aan met stijlvolle vis-en vlees gerechten zonder al teveel opsmuk.

Als voorgerecht laten we ons verleiden tot de foie gras met appel en hibiscus en de persoonlijke aanrader, sint-jakobsschelpen in een sausje van schaaldieren. Naar eigen keuze wordt die aangevuld met verse witte truffel. De aanrader blijkt niet gelogen: de romige saus is smeuïg en combineert perfect met de zachte visschelpen.

Als hoofdgerecht kiezen we voor de witte Sint-Pierre vis, overgoten met een vinaigrette van olijven en karpertjes, vergezeld met rode rijst en sjalot. De jonge kok bewijst zijn kunde, want de vis is op punt bereid: een mooi gegrilde vis met zachte smaakt, die niet uit elkaar valt. De vinaigrette maakt het geheel wel erg zout, en wat frisse groenten ontbraken.

De dessert zijn voortreffelijk. De ober serveert een chocoladecreatie waar rode bessencoulis uitvloeit zodra je het krokante laagje breekt. Vervolgens zet hij een luchtige pistachesoufflé op tafel. Met een mes prikt hij een kleine gaatje, waar hij een zoete bessensaus ingiet. De hele avond worden subtiel water en broodjes aangevuld. Het deftige okergekleurde interieur mist wel warmte en maakt de hele beleving wat stijf. Ook jammer dat de kaart enkel in het Frans verkrijgbaar is en we vinden de prijzen net een tikkeltje te hoog voor de sobere, ietwat onoriginele, doch elegante gerechten.

Chef-kok Maziers waagde zich aan de moeizame taak om in Bruneau’s voetsporen te treden, maar zet zijn eerste succesvolle stappen en verdient de titel van Jongste Chef van het Jaar in Brussel van 2019.