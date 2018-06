Raymond 'De Tovenaar' Goethals krijgt eigen museum 15 juni 2018

02u34 0 Brussel Legendarische voetballer en voetbalcoach Raymond Goethals wordt geëerd met zijn eigen mini-museum. Het Raymond Goethals museum werd gisteren officieel ingehuldigd in de tribune van het Edmond Machtensstadion van Sint-Jans-Molenbeek.

Het zaaltje van zo'n 70m2 groot brengt een hulde aan de topvoetballer, alias 'De Tovenaar'. Bezoekers kunnen er de trofeeën, foto's en zelfs een video van het leven van Goethals bewonderen. De Molenbekenaar speelde onder meer bij Daring Brussels, maar maakte vooral naambekendheid als de coach die de Franse club Marseille naar de overwinning leidde in de Champions League. "Een hele eer voor de club", verzekert RWDM voorzitter Thierry Dailly. "Raymond Goethals is niet enkel een iconische Brusselaar, maar ook een iconische Belg."





Tribune

Het was de zoon van Raymond, Guy Goethals die het initiatief lanceerde. "Raymond is geboren in Sint-Jans-Molenbeek, dus leek een museum in de tribune, die eveneens naar hem vernoemd is, gepast", aldus Thierry. "Raymonds zoon gaf de collectie in leen. In een vitrinekast prijken zijn trofeeën en aan de muur hangen zijn meest emotionele foto's. Zelfs zijn truitje hangt hier ingekaderd." De exacte openingsuren van het museum moet de club nog vastleggen. Naast een museum zal de ruimte bovendien dienstdoen als vergaderruimte, voorstellingszaal of zaal voor de voorzitters tijdens matchen.





"Een ding is zeker. Tijdens de match tegen Anderlecht, binnen tien dagen, kunnen de eerste bezoekers de plek verkennen." (DCFS)