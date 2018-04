Rattengif verwijderd uit Josaphatpark na dood hond 19 april 2018

02u28 0 Brussel De gemeente heeft het rattenvergif verwijderd uit het Josaphatpark, nadat een hond door het goedje gestorven is.

De eigenares van een drie jaar oude buldog waarschuwde vorige week via sociale media voor het rattenvergif dat de gemeente achtergelaten had in het Josaphatpark. Haar viervoeter was overleden na een wandeling door het park. "Het Josaphatpark kampt met een rattenplaag", zegt Marc Weber van het kabinet van burgemeester Clerfayt. "Om het ongedierte te bestrijden, hebben we inderdaad doosjes gevuld met gif achtergelaten. Maar die zijn normaal goed verstopt, op plaatsen waar honden en kinderen niet komen. De gemeente heeft ook het rapport van de dierenarts over de buldog opgevraagd, want zo'n dier moet minstens de helft van zijn eigen lichaamsgewicht innemen alvorens rattenvergif dodelijk kan zijn."





Toch zal de gemeente nu ook onderzoeken of het gif gevaarlijk kan zijn voor kinderen. Uit voorzorg werd al negentig procent van de dozen verwijderd. "We kunnen niet het risico lopen dat kinderen per ongeluk met het gif in contact komen." (DCFS)