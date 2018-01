Rapper Booba treedt dan toch op 25 januari 2018

02u44 0 Brussel De Franse rapper Booba zal dan toch optreden in Brussel. In club Birdy, om precies te zijn.

Uit angst voor rellen werd één van de concerten van Booba in een Brusselse club eerder nog geannuleerd. Jongeren hadden via sociale media opgeroepen om op 16 februari, de dag van dat afgelaste concert, te protesteren tegen zijn komst. Reden daarvoor was de soms vrouwonvriendelijke inhoud van zijn nummers.





In samenspraak met Dominique Dufourny, burgemeester van Elsene, besliste club Bloody Louis daarop om het concert te annuleren. Club Birdy heeft intussen evenwel aangekondigd dat de Franse rapper daar zal optreden. De protesteerders hopen dat de club het concert alsnog zal afblazen. (DCFS)