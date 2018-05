Rand krijgt 2.000 extra parkeerplaatsen OVER DRIE JAAR MOETEN ZE KLAAR ZIJN FREYA DE COSTER

12 mei 2018

02u40 0 Brussel De Vlaamse regering gaat in de komende drie jaar tweeduizend extra parkeerplaatsen creëren aan treinstations rond Brussel. Met die ingreep wil mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA) auto's van de weg halen en het fileleed het hoofd bieden.

"Heel wat stations hebben vandaag een tekort aan parkeerplaatsen", aldus Weyts, die zelf in Beersel woont en dus maar al te goed weet wat fileleed in de Vlaamse rand betekent. "Door meer parkings aan te leggen, geef je pendelaars de kans om voor hun woon-werkverkeer de wagen minstens deels aan de kant te laten. Daarom investeren we nu in combiparkings, waar je de auto of fiets veilig kan achterlaten en vlot kan overstappen op het openbaar vervoer."





Weyts pompt 30 miljoen euro in het project. Met die som verdubbelt hij tegen 2027 het aantal huidige parkeerplaatsen voor auto's aan stations van 5.161 naar 11.060. Het aantal plaatsen voor fietsen verdrievoudigt zelfs: van 3.605 vandaag, naar 11.160. De eerste 1.905 extra parkeerplaatsen en 2.143 fietsplaatsen komen er al in de loop van de komende drie jaar, verspreid over veertien locaties in de Brusselse rand. "Nog beter zou zijn wanneer mensen meteen met de trein of de fiets op pad kunnen, maar dat is natuurlijk niet voor iedereen mogelijk. Daarom promoten we het plan om de auto voor minstens een deel van het traject achterwege te laten."





Tandje bijsteken

Concreet zullen bestaande stationsparkings uitgebreid worden, en zullen er ook nieuwe komen. "Heel wat van die parkings kampen nu al met een tekort aan plaatsen", klinkt het. "Daar waar onvoldoende plaats is, steken we een tandje bij." Zo wordt de parking in Sint-Agatha-Berchem al onder handen genomen en wordt in Erps-Kwerps binnenkort een eerste steen gelegd. Voorts kunnen ook Wezembeek-Oppem, Groot-Bijgaarden, Drogenbos en Vilvoorde op een extra parking rekenen.





Brussel doet mee

Ook in het Brussels Gewest beseft men intussen dat er nood is aan meer parkings. Tegen 2020 moeten er 8.000 plaatsen bijgekomen zijn. In januari werd al een eerste steen gelegd van de overstapparking aan metrohalte Coovi. "Het gaat wel degelijk om twee verschillende projecten, maar met hetzelfde doel", zegt Damien De Jonghe, kabinetsmedewerker van mobiliteitsminister Pascal Smet (sp.a). "De Vlaamse regering bouwt parkings buiten het Brussels Gewest, onze toekomstige parkings bevinden zich op Brussels grondgebied." En ook deze parkeerplaatsen worden vlak bij trein- of metrostations aangelegd, al verlopen de werken trager dan verwacht. "Elk jaar ronden we één werf af, en starten we met een nieuwe. Oorspronkelijk wilden we tienduizend nieuwe plaatsen creëren, maar door de afschaffing van het Eurostadion valt dat project in het water. Mogelijk bouwen we er wel degelijk een extra parking, maar die plannen moeten nog vorm krijgen."