Ramen van oud gebouw donderen naar beneden: Bisschopsstraat in Brussel afgesloten RDK

10 maart 2019

De Bisschopsstraat in het centrum van Brussel is momenteel afgesloten omdat er verschillende ramen van een oud gebouw naar beneden donderen. De brandweer kwam ter plaatse en sloot de straat af om te voorkomen dat de ramen op voetgangers of wagens terechtkomen.