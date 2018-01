Radio Marol na 40 jaar opnieuw in de ether PIRATENRADIO ZENDT TWEEMAANDELIJKS VANUIT CAFÉS EN RESTAURANTS UIT FREYA DE COSTER

26 januari 2018

02u33 0 Brussel Na 40 jaar klonk radio Marol opnieuw door de luidsprekers. Recyclart bracht de oude piratenradio die vroeger in de Marollenwijk draaide, opnieuw tot leven. Donderdagavond ging de eerste editie door in het oerklassieke café Le Marseillais aan het Vossenplein.

Slechts enkele ware Marolliens herinneren zich de oude piratenradio die vroeger door hun radio klonk. Vanuit het radiostation in het hart van de wijk werd muziek gedraaid tot in de huiskamers van de bewoners. Kunstencentrum Recyclart liet de radio donderdagavond opnieuw in de ether gaan, met een eerste live-uitzending van 20 minuten. Luisterlustigen kwamen samen om te luisteren naar de première, waarbij handelaars van het Vossenplein geïnterviewd waren.





Wijk samenbrengen

"De nieuwe uitzending is niet enkel een eerbetoon aan Radio Marol, maar heeft ook een sociaal doel. Radio Marol moet de wijk opnieuw samenbrengen", zeggen Cato Van Hoof en Léna Auclair, de twee stagiairs van Recyclart die het project op poten zetten. "Vroeger kende iedereen alle handelaars en de handelaars kenden iedereen. De laatste jaren is de Marollenwijk overstroomd met heel wat nieuwe, hippe plekjes, die minder voeling hebben met de authentieke buurt. We gingen op zoek naar uitbaters van winkels rond het Vossenplein die typerend zijn voor de wijk. Zij vertelden tijdens de interviews over hun ervaringen in de wijk."





Zo hoorden de cafégangers hun gekende bloemenverkoopster Caroline Moreau. Zij opende drie jaar geleden haar bloemenwinkel in de gerenoveerde brandweerkazerne.





"Een heerlijk concept", zegt Caroline enthousiast. "De Marollen vormt de laatste jaren een mooie mix van authentieke winkels en nieuwe concepten. Maar het is niet gemakkelijk een evenwicht te vinden in die mengeling. Vele Marolliens vrezen voor gentrificatie en velen onder hen moesten zelfs al verhuizen door de stijgende huurprijzen. Deze radio laat horen dat de wijk nog steeds bruist."





Zelf kwam Moriau twintig jaar geleden als studente toe in Brussel.





"Mijn eerste uitstap was naar de Vossenmarkt, op zoek naar meubels voor een toekomstig appartement. Daags erna vond ik er een kot en ik ben altijd gebleven."





Café Le Marseillais

De eerste live-uitzending werd afgespeeld in het café Le Marseillais op de hoek van het Vossenplein. De tweede editie speelt maandag, in café Au Mouton Bleu.





"Bedoeling is dat er nog edities volgen, die tweemaandelijks worden afgespeeld. We willen uitbreiden en ons niet enkel focussen op handelaars van het Vossenplein, maar ook de verhalen van buurtbewoners of organisaties opvoeren. Zo werken we in de toekomst samen met vzw Poverello, een werking die zich inzet voor minderbedeelden."





Heruitzending

Wie de uitzendingen mist, kan op 6 februari tijdens het middaguur luisteren naar Radio Panik!, de radio van kunstencentrum Recyclart, die de edities heruitzendt.