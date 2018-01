Race tegen tijd voor VUB-zwembad OPENING VAN 22 JANUARI MOGELIJK OPNIEUW UITGESTELD FREYA DE COSTER

02u56 0 Baert Het einde van de renovatiewerken is in zicht, maar er is nog heel wat afwerking nodig. Brussel Het einde van de renovatiewerken aan het splinternieuwe zwembad van de VUB zijn eindelijk in zicht. Toch wordt het nog een race tegen de klok om alles tijdig klaar te hebben. "We zijn bezig met de laatste details, maar we willen hoe dan ook in januari openen", belooft de VUB.

"Op 22 januari opent het geprezen zwembad van de VUB opnieuw de deuren", zo kondigt de Brusselse Universiteit aan op zijn sportwebsite. De immense bouwwerken die op de site van de universiteit in Etterbeek nog steeds aan de gang zijn, doen echter iets anders vermoeden. De VUB geeft dan ook toe dat het nog niet zeker is of ze die deadline halen. "We leggen de laatste hand aan nog enkele details", zegt Helena Wittock, coördinator van de zwembadwerken. "Zo zijn er enkele tegels verkeerd geplaatst en moeten die opnieuw gelegd worden. De kuip is alvast gevuld met water. Wat ons dan nog rest, is het water opwarmen en het hele systeem laten proefdraaien." Of alles klaar zal zijn tegen 22 januari, is nog maar de vraag. "Pas eind deze week kunnen we de knoop doorhakken. Maar hoe dan ook willen we nog deze maand openen." En dan nog is het voor het grote publiek geduldig wachten tot de officiële inhuldiging, dat een week na de opening plaatsvindt.





Problemen met kuip

Het is niet de eerste keer dat de officiële opening wordt uitgesteld. Toen het zwembad van de VUB op 25 juni 2016 na 25 jaar de deuren sloot, kondigde de universiteit grootse renovatiewerken aan. Vier maanden geleden, op 7 oktober zouden waterratten opnieuw in het zwembad kunnen plonsen, maar vertragingen staken daar een stokje voor. Het einde van de werken werd verschoven naar 8 januari, maar ook die deadline werd niet gehaald. "Eerst ondervonden we problemen met de isolatiepanelen", zegt Wittock. "De productie in de fabriek in Duitsland liep vertraging op en het aanleverproces liet op zich wachten. Daarna kampten we met enkele lekken in de zwembadkuip." De nieuwe kuip werd gegoten in te vloeibaar beton, met een oneffen bodem tot gevolg. En dus besloot de VUB de hele kuip te hergieten. "Een zwembadkuip moet uiteraard volledig waterondoorlaatbaar te zijn. We konden dus geen risico's nemen."





'Voorbeeldgebouw'

Hoewel de werken blijven aanslepen, verzekert Wittock dat het wachten de moeite waard is. "Niet alleen is het oude bad vervangen door een zwembad van 25 meter lang, we installeerden ook een instructiebad van 13 meter met beweegbare bodem. Ook de kleedkamers zijn vernieuwd, met extra kabines voor families. Het nieuwe complex werd uitgeroepen tot 'voorbeeldgebouw', dankzij de architecturale bouw en duurzame werking. Met dit nieuwe zwembad wil de VUB tegemoetkomen aan het grote tekort aan zwemmogelijkheden in de hoofdstad."





In de tussentijd baadt het terrein rond het zwembad nog in bouwwerven, want ook de studentenkoten van de VUB worden vernieuwd. Toch belooft Wittock dat de toegang tot het zwembad zeer gemakkelijk bereikbaar zal zijn voor de bezoekers.