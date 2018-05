Raadkamer oordeelt volgende week over cipiers 03 mei 2018

In het dossier rond de 24 cipiers en de directrice van de gevangenis van Vorst die verdacht worden voor de onmenselijke behandeling van gedetineerden, heeft het Brusselse parket zijn vordering gewijzigd. Het parket kan er zich in vinden dat een aantal verdachten, onder wie de directrice, niet zouden terechtstaan voor onmenselijke behandeling maar voor schuldig verzuim. Het onderzoek naar de cipiers begon nadat verschillende gedetineerden klacht hadden ingediend over feiten van zwaar en herhaaldelijk geweld door een groep cipiers die als bijnaam 'de SS'ers' had. De verdediging heeft nu aan de raadkamer uitstel gevraagd om op die nieuwe vordering te reageren. Het dossier is daarom uitgesteld naar 8 mei. (WHW)