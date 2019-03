Raadkamer laat ‘oudjaarsrelschopper’ vrij Parket gaat in beroep WHW

05 maart 2019

16u06 0 Brussel De man die vorige week werd aangehouden voor zijn aandeel bij de rellen op oudejaarsnacht in Molenbeek, is door de raadkamer onder voorwaarden vrijgelaten. Omdat het Brusselse parket in beroep ging mocht hij de cel nog niet verlaten.

De politie van de zone Brussel-West had in de nacht van oud op nieuw de handen vol met relschoppers, voornamelijk in de omgeving van metrostation Zwarte Vijvers. Daar staken jongeren vuilnis en een auto in brand. De ramen van drie handelszaken moesten eraan geloven en een apotheek werd geplunderd.

5 betrokkenen herkend

Sinds nieuwjaar werkten de speurders aan de identificatie van de relschoppers die tijdens de jaarwisseling winkels plunderden, auto’s in brand staken en politie en hulpdiensten bekogelden met stenen. Dankzij analyse van videobeelden werden zeker vijf betrokkenen herkend. De politie is vorige week dinsdag bij hen binnengevallen. Het parket vroeg voor een minderjarige de plaatsing in een gesloten instelling, maar daar ging de jeugdrechter niet op in. Twee andere minderjarigen en een vijfde, meerderjarige verdachte zijn opnieuw op vrije voeten.

Beroep

Een man die verdacht wordt van plunderingen werd aangehouden en moest voor de raadkamer verschijnen. Deze beval de vrijlating onder voorwaarden maar het parket verzet zich hiertegen en tekende beroep aan. Binnen de 15 dagen moet hij voor de kamer van inbeschuldigingstelling verschijnen.