PS schrapt schepen Azzouzi van de lijst 26 juni 2018

02u57 0

Eerste schepen Mohamed Azzouzi is door zijn partij PS van de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen geschrapt wegens onder meer gesjoemel en bedreigingen.





Azzouzi was in de voorbije jaren ook al geen onbesproken figuur in de lokale politiek. Hoewel hij instaat voor de controle van de OCMW-werking, zou hij amper drie vergaderingen bijgewoond hebben. Ook collegevergaderingen en gemeenteraden liet hij voor wat ze waren.





Maar Azzouzi zou ook gesjoemeld hebben met de boekhouding. En toen hij een njet kreeg op zijn vraag om OCMW-voorzitter Luc Frémal te ontslaan, zou hij ook twee gemeenteraadsleden bedreigd hebben. Voor burgemeester en partijgenoot Emir Kir was de maat vol. Hij riep Azzouzi vrijdag op het matje, maar naar goede gewoonte kwam hij niet opdagen. Daarop werd hij van de kieslijst geschrapt.





(DCFS)