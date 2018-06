Proximus verliest rechtszaak tegen gemeente 20 juni 2018

02u36 0

Het hof van beroep van Brussel heeft de gemeente Schaarbeek gelijk gegeven in de zaak tegen Proximus. Het telecombedrijf betaalde geen belastingen voor het plaatsen van gsm-masten.De zaak gaat terug tot 1999. De gemeentebelasting in Schaarbeek loopt op tot 10.464 euro per gsm-mast. Er staan in totaal 395 gsm-masten op het grondgebied van Schaarbeek. Orange, Proximus en Telenet hebben altijd geweigerd om de belasting op gsm-masten te betalen omdat ze ervan overtuigd zijn dat het om een openbare dienst gaat. In eerste instantie waren de meeste gerechtelijke uitspraken in het voordeel van de telecombedrijven. Maar in beroep werd Orange in het ongelijk gesteld en nu is dus ook Proximus veroordeeld. Proximus moet nu 12,5 miljoen euro aan taksen betalen aan Schaarbeek en nog eens 4 miljoen euro aan achterstallige rente. (WHW)