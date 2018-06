Protestactie om fietstunnel weer te openen 25 juni 2018

Aan het Zuidstation hebben zaterdagmiddag zo'n honderd mensen geprotesteerd tegen het afsluiten van een tunnel onder het station. Die werd gebruikt door daklozen om er te overnachten, maar ook fietsers gebruikten de doorgang.





"Dit is de foute manier om het armoedeprobleem aan te pakken. In die tunnel verbleven er dagelijks zo'n twintig tot dertig daklozen, zwervers en andere mensen", zegt actievoerder Anne Löwenthal.





Samen met een 80-tal organisaties die strijden tegen armoede hebben de actievoerders daar tegen geprotesteerd met een open brief, waarop de gemeente Sint-Gillis en Infrabel dertig noodwoningen voorzien hebben, tot de winter. Toch vinden de actievoerders dat te weinig. Ook voor de fietsers in Brussel is de sluiting van de tunnel een ramp. Zij moeten nu twee kilometer omrijden, of door de autotunnel fietsen. De actievoerders interpelleren donderdag de gemeenteraad van Sint-Gillis over het probleem. (DCFS)