Protest tegen sociale dumping op Koningsplein 26 april 2018

Een honderdtal betogers namen gisteren het Koningsplein in Brussel in. Met een borstel in de hand en vastgeketend aan een speelgoedbol, veegden ze illustratief het plein schoon, een protest tegen de sociale dumping.





"Sinds de nieuwe wet kunnen mensen als onderdeel van een gemeenschapsdienst gratis werkarbeid aanbieden aan gemeenschapsdiensten", zegt woordvoerder Merlin Gevers van het Community Service Boycott-platform. "Dat zorgt ervoor dat heel wat oorspronkelijke werknemers hun job verliezen of voor een minimumloon moeten werken." Ook in een heleboel andere steden, als Charleroi, vocht het platform de dumpingwet aan.





(DCFS)