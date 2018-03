Protest tegen slechte luchtkwaliteit 17 maart 2018

Ouders en leerlingen van de vrije basisschool Maria-boodschap hebben gisterochtend actie gevoerd na de Pano-reportage. Daarin werd duidelijk dat de luchtkwaliteit rond de school zeer slecht is. De ouders en leerlingen sloten vanaf 8 uur 's ochtends de Vlaamse Steenweg en Vlaamsepoort af. Onder meer minister van Mobiliteit Pascal Smet (sp.a) was aanwezig om de actie te steunen. "De ouders vragen minder verkeer rondom de school, omdat het effect van de slechte luchtkwaliteit nefast is voor hun kinderen", zegt Mathias Dobbels, woordvoerder van de minister. "Dat is vanzelfsprekend een aandachtspunt voor de minister. Er moeten meer autoluwe zones en ruimtes voor voetgangers komen. Zeker in de buurt van scholen. We merken dat mensen ondertussen ook meer de fiets en het openbaar vervoer nemen, dus dat is al een stap in de goede richting. Daarnaast hebben we er ook voor gezorgd dat er in Brussel een lage emissiezone is ingevoerd." (VDBS)