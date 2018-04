Protest tegen nieuwe gevechtsvliegtuigen 23 april 2018

Zo'n 150 mensen verzamelden gisterennamiddag in het Eeuwfeestpark om te protesteren tegen de aankoop van nieuwe jachtvliegtuigen door de Belgische regering. De actie werd georganiseerd door het platform 'Geen gevechtsvliegtuigen', waar ook Vrede vzw, Greenpeace België, Broederlijk Delen en Oxfam België deel van uitmaken. 'Geen gevechtsvliegtuigen' was ook de slogan die de actievoerders scandeerden. De deelnemers eisen een publiek debat en vinden de vervanging van de huidige F-16's niet gerechtvaardigd. Het geld wordt beter besteed aan de strijd tegen armoede of voor het klimaat, vonden de betogers. (VDBS)