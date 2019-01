Protest tegen mogelijke komst jeugdinstelling WHW

21 januari 2019

14u16 0 Brussel Maar liefst 118 bezwaarschriften zijn ingediend In het openbaar onderzoek van de stedenbouwkundige vergunning voor de jeugdinstelling aan de Brusselsesteenweg.

De Franse gemeenschap wil een open jeugdinstelling openen in het oude Victor Horta-internaat in Vorst. Die moet plaats bieden aan 20 jongens en 10 meisjes die een crimineel feit hebben gepleegd of thuis moeilijkheden hebben. De plannen lokten eerder al protest uit bij de buurtbewoners. Intussen is het openbaar onderzoek van de stedenbouwkundige vergunning afgerond. In totaal kreeg de gemeente 118 reacties. Deze gaanonder andere over het waterbeheer en de bescherming van het erfgoed gaan. De reacties zullen worden besproken op de overlegcommissie, die een niet-bindend advies over het al dan niet afleveren van de vergunning zal afleveren aan het Gewest. De overlegcommissie vindt plaats op 29 januari.

