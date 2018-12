Protest met groene ballonnen tegen verhoogde pensioensleeftijd Ontevreden bedienden verzamelen aan het Europees Parlement Jasmijn Van Raemdonck

14 december 2018

11u12 0 Brussel Verschillende bedienden van ACV Voeding en Diensten hebben uit protest vrijdagochtend het Luxemburgplein aan het Europees Parlement versierd met groene ballonnen. Dat doen zij met een duidelijke boodschap: zij vragen dat de regering de verhoogde pensioenleeftijd afschaft en voor meer koopkracht zorgt.

Bedienden van onder meer de sectoren bewaking, schoonmaak en horeca kwamen vrijdag samen rond een gemeenschappelijk piket aan het Europees parlement. Daar stelden ze enkele spandoeken op met de boodschap #stop67, #respect en #koopkracht.

“We hebben een drieledige eis in verband met de pensioenen”, zegt Nic Görtz, vakbondssecretaris ACV Voeding en Diensten. “We willen op 55 jaar op eindeloopbaan kunnen gaan, op 60 jaar op brugpensioen en op 65 jaar echt op pensioen”. Hij verklaart ook dat ze “alles wat de regering heeft afgeschaft” terug willen. Ze voelen steeds meer de nood om met de werknemers een sterk signaal af te geven. Ook de huidige regeringscrisis geeft de vakbonden weinig vertrouwen in de politiek.

“Er zijn twee oplossingen. Enerzijds de mobilisatie van de werknemers. Je voelt met de gele hesjes dat er iets aan de gang is en wij moeten daarin volgen. Anderzijds zullen we anders stemmen bij de komende verkiezingen in mei”, vertelt Görtz.