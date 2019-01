Prostituees beroven klant WHW

11 januari 2019

11u14 0 Brussel Twee prostituees zijn opgepakt op verdenking van diefstal. Ze zouden onder andere aan de haal zijn gegaan met een televisie en verschillende spelconsoles van een klant, die een van hen liet overnachten. Een van de prostituees werd aangehouden door de onderzoeksrechter en zit in de cel.

Het slachtoffer had op 6 januari twee meisjes van plezier naar zijn woning laten komen. Een van hen bleef er overnachten. Toen de man ’s morgens naar zijn werk vertrok, liet hij de prostituee uitslapen in zijn bed. Een slecht plan, want toen hij ’s avonds terugkeerde, bleken verschillende spullen gestolen te zijn. Onder andere zijn televisietoestel en meerdere spelconsoles bleken weg te zijn. De politie kon de twee vrouwen snel identificeren en pakte hen op in Jette. Eén van hen is door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst, de tweede verdachte mocht na verhoor beschikken.