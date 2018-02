Projecteer je liefde in MIVB-station 08 februari 2018

02u26 0

De MIVB biedt tortelduifjes de mogelijkheid om valentijn op een zeer originele manier te vieren. De reizigers kunnen hun liefdesverklaring naar de blog sturen van de Brusselse openbaarvervoersmaatschappij. De drie populairste verklaringen worden op 14 februari op het MIVB-net getoond. Het is eens wat anders dan een ruiker bloemen, een doos pralines of een parfum. Geliefden kunnen tot 12 februari hun liefde in 120 tekens verklaren op de MIVB-blog, mivbstories.be. De auteurs van de vijf populairste boodschappen krijgen bioscooptickets. (DCFS)