Project moet kwetsbare Brusselaars naar film lokken BUURTHUIZEN EN CINEMA PALACE WILLEN MEER INWONERS IN BIOSCOOP FREYA DE COSTER

23 juni 2018

02u44 0 Brussel De Brusselse buurthuizen en Cinema Palace starten samen een project om kwetsbare Brusselaars naar de film te lokken. "Cimema is de meest populaire kunstvorm die bestaat, maar toch geraken veel inwoners niet in de filmzaal."

Luc Dardenne, regisseur en voorzitter van het vernieuwde vzw Palace wil iedereen naar de film lokken, maar in een multiculturele stad als Brussel vallen heel wat mensen uit de boot, beseft hij. "In Brussel wonen heel wat kwetsbare groepen die nooit toegang vinden tot culturele activiteiten. Omwille van hun financiële problemen of culturele achtergrond hebben zij geen weet van het aanbod, blijven zij onzichtbaar en stevenen ze af op isolatie."





Filmprojecten

Om deze vergeten bewoners toch de filmkunst te laten ontdekken, gaan Palace bioscoop en de Brusselse buurthuizen samenwerken. Niet om grootschalige blockbusters of hersenloze actiefilms te tonen, wel om educatieve filmprojecten te organiseren. Tien keer per jaar organiseren de buurthuizen en vzw Palace een vertoning rond een specifiek thema, gevolgd door een debat en ontmoetingen met acteurs of regisseurs. Drie keer per jaar stelt Palace haar ontmoetings- en uitwisselingsruimten open voor speciale evenementen. Bovenop de tienjaarlijkse voorstellingen, krijgen de buurthuizen 1.000 gratis cinematickets om gezamenlijk een bioscoopuitstap te maken. "We hebben al een gelijkaardig project lopen met de Munt", zegt Karim Tafranti, coördinator van de Brusselse buurthuizen.





Pedagogische meerwaarde

De animatoren van de buurthuizen zullen samen met vzw Palace de vertoningen organiseren en begeleiden. "In totaal beheren wij 14 buurthuizen waar kwetsbare volwassenen elkaar ontmoeten. Permanente educatie is voor ons prioritair, dus organiseren we veel culturele uitstappen met een pedagogische meerwaarde, bijvoorbeeld optredens in de Muntschouwburg. Samen met Palace willen we voorstellingen organiseren van films die iets bijbrengen. Daarbij kijken we naar thema's als discriminatie, racisme, de holocaust,... We nodigen regisseurs, acteurs en komedie-acteurs uit om wat meer over de film te vertellen. Het is de bedoeling dat onze leden samen het debat aangaan." Karim benadrukt dat uitstappen als deze een enorme boost zijn voor de eigenwaarde van de leden. Het aanbod van vzw Palace bood om een samenwerking aan te gaan met de buurthuizen, greep hij dan ook met beide handen aan. "De cinema is niet enkel geografisch heel bereikbaar, het is ook een prestigehuis. Het art-nouveau huis is geen universele UGC of Kinepolis, maar een architecturale parel met een geschiedenis. Heel wat van onze leden zetten nooit zelfstandig voet in een gebouw als dit, al is het maar om naar de film te gaan." Het project gaat in 2018 van start. In september volgt de eerste vertoning. Maar welke film, dat staat nog niet vast.