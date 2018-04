Professor krijgt geen straf 26 april 2018

02u26 0

Professor Kenny De Meirleir heeft geen straf gekregen voor de invoer van het omstreden antiviraal middel Nexavir. De rechtbank sprak de eenvoudige schuldigverklaring uit, omdat de redelijke termijn werd overschreden. Hij werd ook vervolgd voor illegale experimenten op mensen. Hiervoor werd hij vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Ook zijn echtgenote verkreeg de vrijspraak, net als hun vennootschappen Health Management Associates en de vzw Himmunitas. De zaak kwam in 2009 aan het licht toen op Brussels Airport een pakje uit de VS onderschept werd met daarin Nexavir, een product dat in ons land niet verkrijgbaar is.





De Meirleir, die tot voor kort verbonden was aan de VUB, schreef het middel voor aan zijn patiënten met het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS), die hij behandelde via zijn vzw Himmunitas. Het parket had een geldboete gevorderd. (WHW)