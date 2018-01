Proces-Van Eyken dan toch voor assisen? 02u42 0 Brussel De advocaten van Vlaams parlementslid Christian Van Eyken vechten de bevoegdheid van de correctionele rechtbank aan om te oordelen. Ze baseren zich hiervoor op een arrest van het Grondwettelijk Hof.

In december annuleerde dat hof de artikelen van de Potpourri-wet II die toeliet misdaden te correctionaliseren, ook de zwaarste. Die artikelen, goedgekeurd in februari 2016, bepalen dat alle misdaden - ook de zwaarste zoals doodslag en moord - door een rechtbank kunnen beoordeeld worden, en niet enkel door een hof van assisen, in de mate dat er verzachtende omstandigheden kunnen ingeroepen worden in hoofde van een beschuldigde. Het proces van Christian Van Eyken voor moord werd in september jongstleden vastgesteld voor 5 maart voor de correctionele rechtbank van Brussel. De verdediging acht nu het hof van assisen bevoegd. Christian Van Eyken, Franstalig lid van het Vlaams Parlement, en Sylvia B., zijn ex-medewerkster en maîtresse, werden zo naar de correctionele rechtbank van Brussel verwezen op beschuldiging van moord. Ze worden er beiden van verdacht Marc Dellea, de echtgenoot van Sylvia B., te hebben vermoord in juli 2014 in Laken.





(WHW)