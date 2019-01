Proces tegen cipiers eindigt pas volgende week WHW

31 januari 2019

17u36 0 Brussel Volgende week maandag en dinsdag mogen de verschillende partijen in het ‘cipiersproces’ repliceren. Normaal zou het proces deze week afgerond zijn maar door een procedurele kwestie wordt het proces nog even verlengd.

De verdediging van de 22 cipiers die terechtstaan voor verschillende gewelddadige incidenten in de gevangenis van Vorst hebben hun pleidooien afgerond. Hierna repliceerde het openbaar ministerie en de burgerlijke partijen waarna opnieuw de verdediging het laatste woord kreeg. Dit laatste woord is met betrekking tot een incident waarbij een psychiatrische patiënt opgenomen werd in het ziekenhuis opgeschoven naar volgende week maandag en dinsdag.

Procedureprobleem?

Met betrekking tot dat incident werden enkele beklaagden vervolgd voor het niet verlenen van hulp aan een persoon in nood. De rechtbank suggereerde dat het hier eerder ging om onvrijwillige slagen en verwondingen en vernederende behandelingen. Daarom krijgt de verdediging de tijd om hun verweer af te stemmen op deze kwalificatie. Dit kan wel een probleem rijzen voor de directrice. Zij werd enkel doorverwezen voor schuldig verzuim. Volgens haar advocaat rijst er dus een procedureprobleem als ze zich moet verdedigen tegen de door de rechter voorgestelde kwalificaties.