Proces-RichMeetBeautiful opnieuw uitgesteld WHW

12 december 2018

15u00 0 Brussel Het proces tegen het bedrijf dat achter de website RichMeetBeautiful zit en zijn topman zal op 7 februari plaatsvinden. De site veroorzaakte ophef toen ze in het Brusselse straatbeeld reclame maakte die studentes uitnodigt om tegen betaling gekoppeld te worden aan een “sugar daddy”. De zaak werd vandaag een tweede maal uitgesteld.

Digisec Media Limited Sprl en zijn topman, Sigurd V., werden door het parket rechtstreeks gedagvaard voor de correctionele rechtbank op basis van drie overtredingen. Het gaat over poging tot het plegen van ontucht of prostitutie, het reclame maken voor het aanzetten tot ontucht of prostitutie en schending van artikel 2 van de wet ter bestrijding van seksisme in de openbare ruimte.

In september vorig jaar dook de campagne van de Noorse datingsite op in het Brusselse straatbeeld. De site lanceerde een promotiecampagne “Een studentenlening? Date een sugar daddy” waarin men studentes tussen de 18 en 26 jaar wilde koppelen aan bijvoorbeeld oudere, welgestelde zakenmannen.

Verschillende Brusselse gemeentes verboden de reclameaffiches in de openbare ruimte en Brussels staatssecretaris voor Gelijke Kansen Bianca Debaets diende een klacht in bij de Jury voor Ethische Praktijken (JEP), die oordeelde dat de campagne indruiste tegen de menselijke waardigheid, en bij het Brusselse parket. Afgelopen maart gaf justitie ook de opdracht de site te blokkeren voor Belgische internetgebruikers.