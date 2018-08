Problemen in vluchtelingencentrum 20 augustus 2018

Drie mensen die verblijven in het opvangcentrum voor migranten 'la Porte d'Ulysse' in Haren zijn de afglopen week opgepakt. Een veiligheidsagent moest naar het ziekenhuis; hij is acht dagen werkonbekwaam. De politie moest dinsdagavond een eerst keer tussenkomen omdat mensen die niet gewenst waren, niet wilden vertrekken. Toen werd niemand opgepakt. Bij een tweede incident donderdag werd een werknemer geslagen met stoelen en stokken. Twee mensen werden opgepakt. Vrijdag weigerde een persoon de keuken te verlaten, hoewel die verboden toegang is. Hij had een groot keukenmes bij zich. De veiligheidsagent probeerde dat af te nemen, maar raakte gewond. Mehdi Kassou, woordvoerder van het burgerplatform voor steun aan vluchtelingen, zegt dat er in het opvangcentrum zowel migranten als daklozen verblijven. "We hebben een sanctiesysteem dat voor iedereen hetzelfde is. Mensen die zich agressief gedragen of die drugs gebruiken, worden drie dagen uit het centrum gezet. Daarna worden ze definitief geweigerd." (WHW)