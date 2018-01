Prinses Astrid bezoekt opvangtehuis voor kansarmen 30 januari 2018

02u40 0 Brussel Prinses Astrid bracht maandagmiddag een bezoek aan het opvangtehuis Nativitas. Het open huis biedt opvang en een warme maaltijd voor kansarme bewoners van de Marollenwijk.

De prinses zat samen aan tafel met de oprichtster en luisterde naar de verhalen van de vrijwilligers. Vervolgens kreeg ze een rondleiding door het gebouw. "Prinses Astrid is patrones van ons opvangcentrum, maar we kregen nog niet de kans haar te ontvangen", zegt oprichtster Monica Nève. "We zijn enorm fier en verheugd dat ze ons een bezoek brengt."





Nativitas ontvangt dagelijks 50 buurtbewoners die zich in kwetsbare situaties bevinden. In het opvangcentrum kunnen ze terecht voor een warme maaltijd, kleren en culturele activiteiten.





"De wereld kampt met een humanitaire crisis. Niemand maakt nog tijd voor elkaar. Bij Nativitas vormen we een familie."





Het bezoek eindigde met een muzikale zangpartij aan de piano. (DCFS)