Primeur: stad dwingt eigenaar leegstaand pand te verkopen WHW

25 maart 2019

16u32 0 Brussel Voor het eerst heeft de stad Brussel een eigenaar tot het openbaar verkopen van een pand gedwongen. Het huis in de Bijstandstraat stond al meer dan tien jaar leeg en werd dus verwaarloosd. “Hiermee willen we ervoor zorgen dat het pand eindelijk weer opgeknapt en bewoond wordt”, aldus schepen van stedenbouw Ans Persoons.

Het pand werd gebouwd in 1914 en telt drie verdiepingen. Al jaren is het pand -en vooral het feit dat het leeg staat- een doorn in het oog van het stadsbestuur. Verschillende middelen werden al ingezet om de eigenaar tot actie aan te zetten. Eerst kreeg hij een boete. Die werd echter nooit betaald. Daarna besloot de stad een rechtszaak aan te spannen. Het doel? De eigenaar verplichten het huis op de huurmarkt te brengen. Ook dat doet de eigenaar niet. “We hebben verschillende dingen geprobeerd maar de eigenaar heeft nooit willen reageren. Dus moesten we de laatste stap starten zodat het gebouw terug bewoond zou worden”, vertelt Ans Persoons, schepen van stedenbouw.

Gedwongen verkoop

Als laatste redmiddel zag de stad een gedwongen verkoop. Daarom werd een procedure gestart. Met succes, want op 21 maart startte de gedwongen verkoop. Op 29 maart eindigt ze. “We zijn blij dat de gedwongen verkoop gelukt is. Het geeft ook een duidelijk teken naar andere eigenaars. We kunnen het ons in een stad als Brussel niet permitteren dat panden verwaarloosd blijven en langdurig leegstaan, terwijl er vele Brusselaars op zoek zijn naar een woning. Bovendien trekt een verwaarloosd gebouw tags en overlast aan , voegt Persoons eraan toe.