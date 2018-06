Primeur: ontmoetingscentrum voor kankerpatiënten 28 juni 2018

02u36 0 Brussel Op het Zaterdagplein werd het eerste ontmoetingscentrum voorgesteld voor mensen die getroffen werden door kanker.

Liefst één op drie wordt voor zijn of haar 75ste geconfronteerd met kanker. Zij kunnen binnenkort terecht in de knusse kamers van Bofort in het Bop-gebouw op het Zaterdagplein voor psychosociale ondersteuning. "Bofort is een plek waar mensen gewoon binnen kunnen stappen", zegt projectcoördinator Lynn Decabooter. "Hier vinden ze een luisterend oor, kunnen ze meer informatie krijgen, en kunnen ze - vooral - lotgenoten ontmoeten met wie ze ervaringen kunnen uitwisselen. Bofort is dan ook geen medische zorginstelling, maar een ontmoetingsplek. Daarom wilden we echt een huiskamergevoel creëren. De mensen eraan herinneren dat ze mens zijn, en niet alleen patiënt."





Bofort is het eerste ontmoetingscentrum in zijn soort in Brussel. Naast (voormalige) patiënten zijn ook hun familie en vrienden welkom. Het centrum opent de deuren op 1 augustus en plant elke dinsdag en woensdag activiteiten. "We organiseren bijvoorbeeld workshops tai chi, koffie- en praatmomenten, lachsessies, tafelvoetbal,..." Bofort kreeg de steun van Kom op tegen Kanker en werd uitgebouwd met subsidies van de VGC, die 60.000 euro vrijmaakte. (DCFS)





