Prijs huizen daalt 21 februari 2018

De gemiddelde prijs van een woonhuis in het Brussels gewest is in 2017 lichtjes gedaald met 2,5 procent. De gemiddelde appartementsprijs steeg met 3,2 procent. In de dichtbevolkte gemeente Sint-Joost-ten-Node nemen de prijzen met meer dan 15 procent toe.





Een huis in Brussel kostte in 2017 gemiddeld 429.689 euro, ofwel 10.800 euro minder dan in 2016. In tegenstelling zijn de huizen in Sint-Joost-Ten-Node in 2017 gemiddeld 50.000 euro duurder dan in 2016. Ukkel kende de grootste prijsdaling met -11,1 procent. In Brussel-Stad is er een daling van -5,9 procent, waardoor de gemiddelde huisprijs onder het half miljoen zakt. De gemiddelde prijs van een appartement steeg wel met 3,2 procent in Brussel, waardoor die nu op 234.736 euro komt te liggen. Dat is 7.351 euro meer dan in 2016. Binnen het Gewest zien we opnieuw de sterkste stijging in de gemeente Sint-Joost-ten Node, Evere en Sint-Gillis. Laken kent de grootste daling met -5,2 procent. (DCFS)