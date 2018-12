Potten- en pannenprotest voor het klimaat Jasmijn Van Raemdonck

15u39 2 Brussel Een tweehonderdtal klimaatactivisten hield dinsdagmiddag een protest voor het federaal parlement. Gewapend met spandoeken, potten en pannen lieten zij zich horen met hun eis voor een ambitieuzer klimaatbeleid.

Potten, pannen en schotels. Alle voorwerpen werden bovengehaald om lawaai te maken voor het federaal parlement en een duidelijk signaal te sturen aan de politici. De klimaatactivisten kwamen dinsdagmiddag samen, uitgerekend op het moment dat in het parlement werd gestemd over de toetreding van België aan de ‘high ambition coalition’. Dat is een groep landen binnen de Europese Unie die zich inzet voor ambitieuzere klimaatdoelstellingen.

“Als de politici niet willen leiden, zullen ze ons moeten volgen”

“België heeft zich bijzonder on-ambitieus getoond op de klimaatconferentie in Katowice”, vindt een verontwaardigde Peter Paul Vossepoel. Volgens hem maakte België zich daar ten schande door niet mee te stappen in de ‘high ambition coalition’. “Ondanks de alarmkreten van duizenden wetenschappers en ngo’s al 20 jaar lang, ondanks een golf van 75.000 Belgen met de klimaatmars twee weken geleden blijft België weigeren Europese teksten voor een snelle energietransitie te ondertekenen”, vertelt Peter Paul.

Met hun protest lieten de activisten de politici duidelijk verstaan dat het tijd is om een systeemverandering in te zetten. “Het gaat hier echt om mensen. Er zijn nu al eilandbewoners die hun land kwijt zijn. Dat vergeten de politici wel eens”, aldus Peter Paul. De activisten aanvaarden de halfslachtige politieke maatregelen niet langer. “Als de politici niet willen leiden, zullen ze ons moeten volgen”, galmt het door de luidspreker.