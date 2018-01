Populair koffiehuis Brass'art mag open blijven tot eind oktober 02u41 0 Baert Marc Uitbater Mohammed Ouachen in bijzonder opgelucht na het horen van het goede nieuws. Brussel Het tijdelijk cultureel koffiehuis Brass'art op het gemeenteplein in Molenbeek mag negen maanden langer openblijven. De gemeente besloot de geplande werkzaamheden in het gebouw uit te stellen.

Het belevingshuis Brass'art ontstond in de nasleep van de aanslagen en organiseerde allerhande interculturele activiteiten om de hele buurt samen te brengen. In samenspraak met de gemeente tekenden de ploeg een contract van een jaar. Normaal moest het café daarom eind deze maand zijn deuren sluiten, waarna de gemeente onderhoudswerken zou uitvoeren. De gemeente besliste nu de werken uit te stellen met negen maanden. "We zijn enorm blij en opgelucht met deze beslissing", aldus uitbater Mohammed Ouachen. "We houden meermaals per week optredens en concerten in ons restaurant. De aanvragen bleven maar toestromen, maar omdat de gemeente werken zou uitvoeren, konden we ons programma niet aanvullen."





Het project was immers een tijdelijk concept en zou na de werkzaamheden plaats ruimen voor een nieuw cultureel initiatief. Maar na een positieve evaluatie, besloot de gemeente dat Brass'art negen maanden langer mocht open blijven, om hun activiteiten verder te zetten en extra ervaring op te doen. "Ook na de werken zullen we opnieuw een project indienen bij de gemeente, want we willen hier graag blijven. Er is nood aan een plek zoals de onze in Molenbeek", aldus Ouachen. Hij meldt wel dat het concept van het koffiehuis zal veranderen. "We denken eraan een herstellingsshop te openen, waar mensen kleine reparaties kunnen uitvoeren. (DCFS)