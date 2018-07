Pop-ups voor bedrijventerrein Buda 04 juli 2018

Om de vernieuwing van de bedrijvenzone Buda op relatief korte termijn zichtbaar te maken, komen er tijdelijke ontmoetingsruimten op het terrein dat zich uitstrekt over Brussel, Machelen en Vilvoorde. Voor deze pop-ups werd nu door de provincie de ontwerper aangesteld.





"We investeren 80.000 euro in deze tijdelijke verblijfs- en ontmoetingsruimten in de vorm van pop-up-installaties in de bedrijvenzone BUDA", zegt gedeputeerde Ann Schevenels. "Deze installaties moeten het klassieke denken over de publieke ruimte openbreken en de mogelijkheden en kansen tonen van deze ondergewaardeerde bedrijvenzone. De installaties moeten het gebied in de kijker zetten en de aantrekkelijkheid van de bedrijvenzone vergroten voor alle gebruikers."





De installaties zijn geschikt voor activiteiten en kleine evenementen, zoals een locatie voor food-trucks of recreatie. De provincie heeft nu studiebureau SpaceLAB uit Mechelen aangesteld om deze pop-up-installaties te ontwerpen. De realisatie van de installaties is gepland voor april 2019. Bedrijven en bewoners van het gebied krijgen in september inspraak in het ontwerp.





