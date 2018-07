Politiezones versterkt met elf nieuwe mobiele camera's 19 juli 2018

02u39 0 Brussel Brussel krijgt elf nieuwe mobiele snelheidscamera's bij. De Brusselse regering maakt 700.000 euro vrij voor de Brusselse politiezones. Samen met de nieuwe exemplaren telt Brussel zo 43 werkende camera's.

De mobiele camera's kosten 58.000 euro per stuk. Brussel Noord krijgt er twee camera's bij, Brussel Hoofdstad-Elsene drie en ook Montgomery beschikt voortaan over drie extra exemplaren. De drie overige nieuwe camera's gaan naar de andere zones.





Overtredingen

De mobiele camera's kunnen zowel de snelheid van voertuigen controleren als overtredingen door het rood licht registreren. Dat is geen overbodige luxe, want vorig jaar zijn er in het Brussels Gewest 212.339 snelheidsovertredingen vastgesteld en 36.272 chauffeurs betrapt op het negeren van een rood licht.





Flitsen

Dankzij de elf nieuwe camera's kan nu de helft van de flitspalen ook daadwerkelijk flitsen: 43 werkende camera's zullen alternerend geplaatst worden in de 95 flitspalen die op Brussels grondgebied staan.





Eerder kondigde staatssecretaris Bianca Debaets ook al de komst van vier vaste camera's aan op de Haachtsesteenweg in Schaarbeek.





(DCFS)