Politiezone Brussel-Noord verwelkomt nieuwe fietsbrigade In politiezone Brussel-Zuid blijft het nog even afwachten Jasmijn Van Raemdonck en Freya De Coster

23 november 2018

14u20 0 Brussel In de politiezone Brussel-Noord zal in de loop van 2019 een nieuwe fietsbrigade rondrijden. De nieuwe subsidie van 1,2 miljoen die door de Brusselse regering werd goedgekeurd zette hiervoor het licht op groen. In politiezone Zuid blijft het door gebrek aan manschappen afwachten of er meer blauw op straat zal rondfietsen.

De fietsbrigade in politiezone Noord werd eigenlijk tien jaar geleden al gelanceerd. Toch zag de zone zich enkele jaren geleden genoodzaakt de brigade weer op te doeken bij gebrek aan gepast materiaal. “De kogelvrije vesten die de agenten moesten dragen waren te zwaar om mee rond te fietsen”, verduidelijkt Audrey Dereymaeker, woordvoerder van politiezone Brussel-Noord. De nieuwe subsidie van de Brusselse regering die zal gaan naar de aankoop van fietsen, verlichting, fietskledij, controlemateriaal en laadstations voor elektrische fietsen opent voor de politiezones nieuwe perspectieven. “Momenteel wachten we de prijzen af voor nieuwe, lichtere kogelvrije vesten”, aldus Dereymaeker. De zone verwacht in de loop van 2019 een nieuwe brigade op de been te hebben.

Meer blauw op straat

Ook de zone Brussel-Zuid ziet de de subsidie graag komen. Toch lost het vrijgemaakte budget voor hen niet alle problemen op: “Om een fietsbrigade op te richten, hebben we extra personeel nodig. En daar is nu geen geld voor”, laat Dorothee Cartrysse van politiezone Brussel-Zuid weten. Het plan om daar een fietsbrigade op te richten is om die reden nog volop in overleg. “Een andere oplossing is om de mensen van het bestaande korps in te zetten op de fiets.”

De Brusselse politiezones zien de nieuwe fietsbrigades graag komen. “Het voordeel is dat er meer blauw op straat is en dus ook sneller kan geïntervenieerd worden”, zegt Dereymaeker. “Het is een manier om het veiligheidsgevoel in de stad te verhogen.”