Politiewagen die ongeval veroorzaakte, negeerde stoplicht 21 augustus 2018

Het politievoertuig dat vrijdagavond betrokken raakte bij een ongeval op het kruispunt van de Wetstraat en de Koningstraat, had een rood licht genegeerd. De wagen reed daardoor een personenwagen aan. Een onderzoek moet uitwijzen of het politievoertuig een geldige reden had om het stoplicht te negeren. De politie bekijkt of ze op een prioritaire missie waren of niet. Bij het ongeval raakten zeven personen gewond. Een van hen liep een breuk op, maar niemand verkeerde in levensgevaar. In het politievoertuig zaten twee agenten, die door de brandweer uit de wagen moesten bevrijd worden. Zij konden het ziekenhuis met lichte verwondingen verlaten. (DCFS)