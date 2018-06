Politiewagen botst op kruispunt 18 juni 2018

Op het kruispunt van de Kunstlaan en de Belliardstraat is gisterochtend een wagen van de federale politie gebotst met een personenauto. Bij het ongeval vielen drie gewonden, onder wie ook agenten. "Niemand verkeerde in levensgevaar", zegt Olivier Slosse van de politiezone Brussel-Hoofdstad/ Elsene. "Voor zover we weten, gebeurde het ongeval ook niet tijdens een achtervolging." In de nasleep van het ongeval werd de kleine ring tijdelijk afgesloten richting Basiliek. (WHW)