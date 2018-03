Politiehelden geëerd met medaille GOOS, COENEGRACHTS EN VAN BOURGOGNE REDDEN MENSENLEVENS FREYA DE COSTER

27 maart 2018

03u04 0 Brussel Drie agenten zijn uitgeroepen tot helden. Nick Goos, Jan Coenegrachts en Daniël Van Bourgogne kregen een medaille voor hun daad, waarbij ze twee personen redden, een van een verdrinkingsdood, de andere van een messteek.

Nick Goos, Jan Coenegrachts en Daniël Van Bourgogne van politiezone Brussel Hoofdstad Elsene pronken fier als de burgemeester een medaille om hun nek hangt. Als ware helden worden ze geëerd, want dankzij hun snelle en doortastende optreden zijn twee mensen nog steeds in leven. "En dat allemaal dankzij mijn opleiding TECC (Tactical Emergency Casualty Care)", zegt agent Nick Goos van de dienst Openbare Orde. "TECC is gelijkaardig aan EHBO, maar betreft de meer extreme situaties met zwaardere blessures, zoals steekwonden of afgerukte ledematen. Soldaten in het leger krijgen deze opleiding ook en na de aanslagen op 22 maart hebben zij met hun kennis heel wat levens gered. Onze politiezone leidt nu jaarlijks 90 agenten op."





Steekwonde

Goos verzorgde samen met zijn collega Jan Coenegrachts een man die met een mes werd neergestoken tijdens een manifestatie tegen Theo Francken aan het Centraal-Station. "Een fietser kwam naar ons toe gereden en riep dat er een vechtpartij was uitgebroken, waarbij hij iemand met een mes had gezien. Zonder twijfel renden we ernaartoe en vonden inderdaad een man op de grond, schreeuwend van pijn en opgerold in foetushouding, met een steekwonde ter hoogte van de long. Ik wist wat me te doen stond. Terwijl Jan hem ondersteunde, controleerde ik de wonde, liet de man hoesten en plakte de snee dicht. De ambulanciers kwamen tien minuten later toe. Zij hebben ons meermaals gefeliciteerd voor ons optreden. Hadden we niet zo snel gereageerd en de wonde niet zo goed verzorgd, was het slachtoffer waarschijnlijk dood geweest."





Tweede keer

Ook Daniël Van Bourgogne, al 24 jaar actief bij de Dienst Preventie, kreeg een medaille. Voor hem was het zelfs zijn tweede. Twaalf jaar geleden bevrijdde hij een bewusteloze persoon uit een brandend huis, deze keer redde hij het leven van een vrouw die zichzelf van het leven probeerde te beroven. "Ze sprong het kanaal in aan de Van Praet brug, een val van twee à drie meter. Onmiddellijk klom ik via de ladder omlaag tot in het water, greep haar hand en trok haar lichaam het water uit. Daar hield ik haar stevig vast, tot de ambulance naderde. Nadien ben ik nog eventjes met haar gaan praten in het ziekenhuis."





"Onze plicht"

Hoewel ze trots zijn, blijven de drie mannen bescheiden. "We deden eigenlijk gewoon onze plicht", zegt Goos. "Maar de erkenning toont dat we meer in onze mars hebben dan louter bureauwerk. Het bewijst vooral dat de opleiding TECC werkt en levens kan redden."