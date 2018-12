Politiecombi in brand gestoken in Brussel-Stad Jasmijn Van Raemdonck

31 december 2018

09u29 0 Brussel In de Glibertstraat in Brussel werd zaterdagavond een interventiewagen van de politie in brand gestoken. Dat meldt La Capitale.

Op zaterdagavond omstreeks 23.30 uur werd een van de ruiten van de geparkeerde politiecombi ingeslagen. Iemand gooide daarna een brandend voorwerp in de wagen, die vuur vatte. Een van de politieagenten die in de buurt was bluste de brand zelf. Het labo van de federale politie kwam ter plaatse en stelde een proces verbaal op voor opzettelijke brandstichting. Voorlopig is nog niemand aangehouden voor de feiten.