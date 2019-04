Politie zoekt verdachte van twee gewapende overvallen in Brussel JCV

16 april 2019

10u30 0 Brussel De Federale Politie is op zoek naar een man die op 7 december vorig jaar twee gewapende overvallen pleegde in Brussel.

De dader is ongeveer 25 jaar oud en is normaal gebouwd. Hij heeft een smal gezicht en zwart krullend haar, dat korter is aan de zijkanten. Hij heeft een baard en een getrimde snor. Op het ogenblik van de feiten droeg hij een blauwe jeans en een zwarte gewatteerde jas met kap.

De man pleegde op 7 december 2018 twee gewapende overvallen. Om 15.30 uur die dag ging hij de schoenenwinkel Prado op de Hoogstraat in de Marollen binnen en bedreigde daar de werknemers met een wapen. Hij dwong de klanten om zich naar de achterkant van de winkel te begeven. Nadat hij de inhoud van de kassa had buitgemaakt, vluchtte hij.

Een goed uur later pleegde dezelfde man een overval op het Q8-tankstation op de Pagodenlaan in Neder-Over-Heembeek. Ook daar bedreigde hij een werknemer met een wapen en dwong hij hem om de kassa leeg te maken. Daarna ging hij op de vlucht.

Enkele ogenblikken later werd de dader gefilmd aan boord van bus 53 terwijl hij belde met een gsm die hij gevraagd had van de jongeman naast hem. Daarna ontbreekt elk spoor.

Hebt u de persoon gezien, of weet u waar hij verblijft? Neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800/30.300. U kan de berichten nalezen op www.politie.be.