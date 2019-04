Politie zoekt verdachte die vrouw neerstak voor ogen van haar kinderen Jelle Couder

11 april 2019

11u10 5 Brussel De Federale Politie is op zoek naar de verdachte die op dinsdag 2 april in Anderlecht een 32-jarige vrouw neerstak toen ze haar kinderen naar school bracht.

De 32-jarige vrouw werd op dinsdag 2 april op de Ninoofsesteenweg in Anderlecht aangevallen door een onbekende man toen ze op weg was naar school met haar drie kinderen. Ze kreeg een mes in de buik en werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis.

De verdachte vluchtte na de feiten weg in de richting van het Weststation. Hij is tussen de 20 à 30 jaar oud en is ongeveer 1,80 meter groot. Hij is stevig gebouwd en heeft zwart haar met voorhoofdskaalheid en een fijne baard.



Op het ogenblik van feiten droeg de man een grijze sweater met kap en op de borst een horizontale band in een wit/zwart motief, een donkere joggingsbroek, witte baskets en een blauwe muts. Hij had ook een kleine rugzak bij zich van het merk ‘Quechua’.

Wie de verdachte herkent, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie via het gratis telefoonnummer 0800/30 300 of via dit antwoordformulier.