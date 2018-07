Politie zoekt overvallers 05 juli 2018

02u36 0

De politie lanceert een oproep om drie overvallers te vinden die op 21 april gewapend toesloegen in een hotel in de Jean Stasstraat. "Een van de daders schopte rond 2.25 uur de toegangsdeur stuk om binnen te geraken", klinkt het bij de politie. "Ze bedreigden de receptioniste, stalen ze de inhoud van de kassa en vluchtten weg in de richting van de Zwitserlandstraat."





De drie daders zijn van Noord-Afrikaanse origine. De eerste dader is normaal gebouwd en heeft bruin haar. Op het ogenblik van de feiten droeg hij een lichtgrijze trainingsbroek, een jas met een donkere kap en lichtkleurige baskets. De tweede dader is mager. Hij droeg een zonnebril, en jeans, een donkere jas van het merk Emporio Armani en een grijze pet met een logo. De derde dader is atletisch gebouwd en heeft een baard. Hij droeg een lichtblauwe jeans, een kakikleurige pull en een donkere pet met het logo 'NY'. Wie meer info heeft, kan contact opnemen met de politie op het nummer 0800/30.300. (VDBS)