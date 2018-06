Politie zoekt overvaller (en getuige) 13 juni 2018

De politie is op zoek naar de dader van een gewapende overval op de Carrefour Express in de François Vekemansstraat, op 27 januari.





De overvaller sloeg die dag toe rond 18.30 uur. "Hij liep meteen naar de kassa en bedreigde de kassierster met een handvuurwapen", klinkt het bij de politie. "Hij eiste geld, sloffen sigaretten en alcohol. Daarna ging hij ervandoor in de richting van de Nachtegaalweg."





De dader had zijn gezicht afgeschermd, maar desondanks was er wel een lange, fijne neus zichtbaar. Hij droeg een donkere sportbroek, een jasje met donkere kap van het merk Decathlon en een grijze sjaal.





De speurders zijn ook op zoek naar een getuige. Het gaat om een jongeman die de zaak enkele seconden voor de overval binnenkwam. Hij heeft een magere lichaamsbouw en donker haar. Hij droeg een gebleekte blauwe jeansbroek en een zwart jasje met een kap met pelsrand. Wie meer info heeft, kan contact opnemen via het gratis nummer 0800/30.300. (VDBS)