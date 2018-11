Politie zoekt getuigen diefstal WHW

07 november 2018

14u32 0 Brussel De Brusselse politie is op zoek naar getuigen van een diefstal, die eind vorig jaar gepleegd werd.

In de nacht van 23 op 24 december 2017 drongen twee dieven kantoren in de buurt van de Wetstraat en de Belliardstraat binnen. Ze veroorzaakten enorm veel schade, en gingen uiteindelijk aan de haal met de kluizen van het bedrijf. De daders verplaatsten zich met een grijze VW Golf.

In het kader van dit onderzoek is de politie op zoek naar getuigen die meer informatie hebben over deze feiten. Je kan contact opnemen via het gratis nummer 0800/30.300, of via opsporingen@police.belgium.eu. Discretie wordt verzekerd.