Politie zoekt deze overvaller Freya De Coster

08 november 2018

16u10 0 Brussel De politie is op zoek naar een jongeman die op 9 augustus een gewapende overval pleegde op een boekenwinkel op het Rouppeplein.

De dader bedreigde de winkelbediende met een wapen en eiste het geld uit de kassa. Daarna ging hij ervandoor in de richting van de Doornikstraat.

De politie heeft intussen nog altijd geen spoor naar de dader en daarom wordt nu een camerabeeld van hem verspreid. Het gaat om een jongeman van Noord-Afrikaanse origine die ergens tussen de 25 à 30 jaar oud moet zijn. Hij is mager en ongeveer 1,70 meter groot. Op het ogenblik van de feiten droeg hij een jas met een kap, in een blauw-wit camouflagemotief. Voorts droeg hij een zwarte jeans, sportschoenen en een zonnebril.

Wie meer informatie heeft, wordt gevraagd om contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800/30.300 of via opsporingen@police.belgium.eu.