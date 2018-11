Politie zoekt Derjan Halim (47) Redactie

21 november 2018

08u45 0

De politie vraagt uit te kijken naar de 47-jarige Derjan Halim. Op 30 oktober 2018 verliet ze haar woning aan de Elsensesteenweg in Elsene. Sindsdien werd van haar niets meer vernomen. Mevrouw Halim is 1.60 meter groot en zwaar gebouwd. Zij heeft kort zwart haar en stapt moeizaam.

Getuigenissen

Hebt u meer informatie over deze dame, of weet u waar ze zich bevindt, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800/30.300. U kan ook reageren via email: opsporingen@police.belgium.eu.

Meer informatie kan u vinden via de link naar het opsporingsbericht van de politie.