Politie zoekt daders aanval met wapen 18 augustus 2018

De politie is op zoek naar twee daders van een gewelddadige diefstal. Op donderdag 10 mei rond 20 uur sloegen de twee een man in elkaar op de Haachtsesteenweg in Schaarbeek. Voor de aanval bedreigden ze hun slachtoffer ook met een vuurwapen. Omdat de twee agressievelingen nog steeds niet gevat zijn, doet de politie een beroep op mogelijke getuigen.





De daders zijn ongeveer 30 jaar oud. De eerste is ongeveer 1m80 lang en slank gebouwd. Hij heeft een ringbaard, een snor en zwart haar. Op het ogenblik van de feiten droeg hij een donkere jas met een kap en een kaki pet. Ook de tweede dader is ongeveer 1m80 lang en slank gebouwd. Hij heeft een baard, een snor en zwart haar. Op het ogenblik van de feiten droeg hij een jeans en een blauwe jas. Wie meer info heeft of de daders heeft gezien, kan de politie contacteren via het gratis nummer 0800 30 300 of via het e-mailadres opsporingen@police.belgium.eu. (DCFS)